Fenerbahçe’de Emre Mor saha çalışmalara başladı

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Emre Mor, saha çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Emre Mor, saha çalışmalarına başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan günün ilk çalışması salonda gerçekleştirildi. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Günün akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2’nci idmanı ise koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5e 2 top kapma ve şut organizasyonları çalıştı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

EMRE MOR’DAN SEVİNDİREN HABER

Fenerbahçe’nin Zimbru ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanan Emre Mor, saha çalışmalarına başladı. Öte yandan sakatlığını atlatan Miha Zajc da takıma katıldı. Umut Nayir’in ise birkaç güne antrenmanlara başlaması beklenirken Ferdi Kadıoğlu’nun da bireysel çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)