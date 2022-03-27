Fenerbahçe’de en az 10 yabancı gidiyor! 11 milyon Euro…

Fenerbahçe'de Sosa, Gustavo, Pelkas, Novak ve Tisserand ile yollar ayrılacak. Kiralık oyuncular; Samatta, Caulker, Meyer ve Lemos’a gelen teklifler değerlendirilecek. Bütçede 11 milyon Euro’yu aşkın yer açılacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. İlk adım, yabancı kontenjanının azaltılması. Yönetim, mevcut kadroda bulunan ve başka takımlarda kiralık oynayan yabancı futbolculardan en az 10'uyla yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi sona erecek Jose Sosa'nın yanı sıra Luiz Gustavo, Pelkas, Novak ve Tisserand ile yollar ayrılacak.

Kiralıklardan ise Samatta, Caulker, Max Meyer ve Lemos'a gelen teklifler de değerlendirilecek. Satılmaları halinde gelirler transfer bütçesine aktarılacak. Elde kalanlar ise yeniden kiralanacak. Takımdan ayrılacak-gönderilecek isimlerin maaşları ele alındığında yaklaşık 11 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak. Mesut Özil de bu isimler arasında. Yabancı kontenjanının azaltılması, Fenerbahçe'nin TFF'nin yeni yerli kuralına da uyum sağlamasına yardımcı olacak.

ROSSI, SZALAI VE KIM DE SATILABİLİR

Sarı-lacivertliler, bazı futbolcular hakkındaki kararı ise yeni teknik direktör ile birlikte verecek. 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Rossi'nin opsiyonu ya kullanılmayacak ya da ileride daha yüksek bedele satılma planıyla bonservisi alınacak. Attila Szalai ve Min Jae Kim gibi isimler ise yüksek teklifler almaları halinde satılabilir.