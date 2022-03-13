Fenerbahçe’de en iyisi Serdar Aziz

Fenerbahçe'de Min Jae Kim ile iyi uyum yakalayan 31 yaşındaki Serdar Aziz, hava topu kazanma ve ikili mücadele gibi istatistiklerde 4 stoperin en iyisi olarak dikkat çekiyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin en sorunsuz bölgesi olan stoperdeki rotasyonda öne çıkan isim yine o oldu! Serdar Aziz; Attila Szalai, Tisserand ve Min Jae Kim ile girdiği forma rekabetinde çalışarak ilk 11'e kapağı atan isim… Kim ile iyi bir uyum yakalayan 31 yaşındaki deneyimli savunmacı, hava topu kazanma ve ikili mücadele gibi istatistiklerde ilk sırada; pas yüzdesinde ise (%87) Min Jae Kim'in (%89) ardından ikinci durumda.

Serdar Aziz'in performansından memnun olan sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2+1 yıllığına uzatmaya hazırlanıyor.