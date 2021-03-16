Fenerbahçe’de Erol Bulut’un son şansı derbi!

Son 7 maçta kaybedilen 11 puan, Kadıköy'de 6. mağlubiyet ve takım içi sorunlar… Fenerbahçe'de birinci gündem Erol Bulut'un geleceği… Büyük yatırım ve umutlarla, son iki sezondaki hayal kırıklığını unutturma parolasıyla göreve getirilen Bulut, gelinen noktada birinci sorumlu olarak hedef tahtasında. Yönetici desteğini gittikçe kaybeden tecrübeli çalıştırıcı aleyhinde camia ve taraftardan gelen baskılar da ayyuka çıktı. Ancak Başkan Ali Koç, 3 senede 6. kez hoca değişimi yapmaya henüz uzak.

MİLLİ ARA ÖNCESİ İHTİMALİ

Trabzonspor galibiyeti sonrası “Erol Hoca ve ekibine, başta Sportif Direktörümüz sonra yöneticiler olmak üzere başarılı olabileceği ortamı sağlamalıyız” diyen Koç, Emre Belözoğlu ile bir görüşme yapıp teknik heyetin kaderini çizecek. Başkan, Beşiktaş derbisi öncesi bir değişim istemiyor. Zorlu maçta takımın başında Bulut'un olması bekleniyor. Erol Bulut ile yolları ayırmak için sezon sonunu düşünüyor. Bununla birlikte Koç-Belözoğlu toplantısından milli maç arasından önce bir değişim çıkması da ihtimal dahilinde.

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EROL BULUT’U YAKAN 6 HATA

Rakipleri analiz edemedi

Bulut, Kadıköy'de kapanıp kontratak yapan takımlara karşı çözüm üretemedi. Katı savunmalara karşı hep zorlandı. ‘Hücum planı yok' eleştirilerine hedef oldu.

İletişim sorunu yaşıyor

Takımda birliktelik oluşmaması ve futbolcular ile teknik heyet arasındaki kopukluktan Erol Bulut sorumlu tutuluyor. Futbolcuların, Bulut'u Başkan Ali Koç'a şikâyet ettiği biliniyor.

Kabullenmişlik hali

Futbolcuların ruh hali kötü. Skora, oyuna ve hakem kararlarına karşı bir reaksiyon gösterilmiyor, kabullenmişlik hali teknik heyete fatura ediliyor.

Krizleri yönetemiyor

Bulut, disiplin kurmada yetersiz görülüyor. Kendisini eleştiren Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Bulut, benzer tavırdaki diğer oyunculara ise sessiz kaldı.

Takımla çok oynadı

Caner formdayken Beşiktaş derbisinde oynatmadı. Thiam'ı formdayken yedek bıraktı. 10 numarada çok iyi performans gösteren Pelkas'ı kanada çekti.

Sorunları düzeltemedi

Fenerbahçe, bireysel hataları fazla yapan bir takım haline geldi. Bunu çözemeyen Bulut'un takıma tempo katamadığı, kondisyon sorunları yaşandığı eleştirileri var.

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ALİ KOÇ’UN 6. HOCASI

ALI Koç, Fenerbahçe'ye “Başarılı olmaya hazır mısınız” sloganı ile başkan oldu ancak üç sezonda arzulanan seviyeden uzak kaldı. Teknik adam konusunda da bu sürede büyük bir sirkülasyon yaşandı. Philip Cocu ile başlanan yolda Erol Bulut 6. farklı teknik adamdı.