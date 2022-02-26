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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu şoku!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 19:11 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu şoku!

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi’nde oynanan Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten Ferdi Kadıoğlu açıklaması:

”Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nun, yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır.”

Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçına ilk 11’de başlamış ancak karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanarak yerini Nazım Sangare’ye bırakmıştı.