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Fenerbahçe’de Fred ve Cengiz Ünder’in lisansı çıktı!

Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz Ünder’in lisansları çıkartıldı. İki yıldız isim İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde, Samsunspor karşısında forma giyebilecekler.

Yayınlanma: 11:37 - 18 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Fenerbahçe’de Fred ve Cengiz Ünder’in lisansı çıktı!

Fenebahçe, Marsilya’dan transfer ettiği milli futbolcu Cengiz Ünder ve Brezilyalı yeni yıldızı Fred’in lisansını çıkardı.

İki yıldız oyuncu teknik direktör İsmail Kartal’ın süre vermesi halinde pazartesi günü Süper Lig’de oynanacak Samsunspor maçında görev alabilecek.

Fenerbahçe 26 yaşındaki Cengiz Ünder’i 15 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinden kadrosuna katmış ve tarihinin en pahalı transferini yapmıştı.

Sarı lacivertliler Manchester United’dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

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