Fenerbahçe’de Fred ve Djiku bireysel çalıştı
Fenerbahçe, 26 Kasım Pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük maçı için çalışmalarına devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Djiku ve Fred ise bireysel antrenman yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk edecek Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
DJIKU VE FRED’İN SON DURUMU
Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Djiku ve Fred bireysel olarak çalıştı. İki futbolcunun Fatih Karagümrük maçında riske edilmeyeceği, Sivasspor maçında sahada olmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.