Fenerbahçe’de futbol aklı Antero Henrique! Ali Koç ile temasa geçti…

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, PSG eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçti.

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Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, yeniden sportif direktörlük sistemine geçiyor. 4 yıllık görev süresinde daha önce Damien Comolli ve Emre Belözoğlu olmak üzere 2 sportif direktörle çalışan Koç, yeni sezonda futbol aklı olarak PSG'nin eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçti. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki futbol aklı Henrique olacak, Portekizli direktör, başkanın futbolda danışmanı olarak görev yapacak. Henrique, prensipte anlaşmaya varılan Alman Teknik Direktör Joachim Löw ile birlikte hareket edecek.

ÖNEMLİ İSİMLERİ ÇIKARDI

53 yaşındaki Portekizli futbol adamı, ismini ülkesinin Porto takımında duyurdu. 2005-2006’da göreve gelen Henrique; 11 yıl boyunca Porto’da 7 lig ve 1 Avrupa ligi şampiyonluğu yaşadı. Henrique’nin Porto’da öne çıkan özelliği yeni yeteneklerin keşfi ve bu oyuncuların satışları oldu. Falcao, James Rodriguez, Jackson Martinez, Pepe, Hulk, Moutinho ve Mangala sportif direktör Henrique projesinin zirvesindeki isimler.

PEREIRA’YLA PORTO’DA ÇALIŞMIŞTI

Antero Henrique aynı zamanda Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’yı Porto’ya kazandıran isim. İkilinin yolları 2010 yazında kesişti. Villas Boas’ın yardımcısı olan Pereira bir sezon sonra teknik direktörlüğe getirilmişti. Antero Henrique ile Vitor Pereira Porto’da 3 yıl birlikte çalıştı.