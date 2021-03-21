Fenerbahçe’de gecenin adamı Ozan Tufan! Beşiktaş’a attığı gol olay oldu…

Süper Lig’in 31’inci haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maça damga vuran isim Ozan Tufan oldu… Şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan mücadeleyi kazanmak üzere olan Beşiktaş, 89’da Ozan Tufan’ın attığı muhteşem golle sarsıldı. 48’de Vida ile bulduğu golle maçın son anlarına önde giren Beşiktaş’ın 3 puanına ‘dur’ diyen Ozan Tufan attığı inanılmaz golle geceye damga vurdu.

İPTEN ALAN GOL

Teknik direktör Erol Bulut’un hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan aldığı Ozan Tufan, 89'da ceza sahası yayından nefis bir vuruşla topu köşeden üst ağlara gönderdi ve deplasmanda 1 puanı kurtaran isim oldu. Fenerbahçe’nin olası bir puan kaybında 8 puan geriye düşeceği yarışta adeta ipten alan Tufan’ın golü sonrası sosyal medyada adeta çılgınlık yaşandı.

Bu sezon ligdeki 5 golünün 3’ünü Beşiktaş’a atan Ozan Tufan’ın Ersin’in kaleye gönderdiği füzesi derbinin en çok konuşulan olayı oldu. Sarı lacivertliler Ozan’ın golüyle giden maçı çevirdi ve yarışa tutundu. Ozan Tufan’ın golünde topun hızı 109 km/s olarak ölçüldü.

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FUTBOLU TEKRAR HATIRLATAN SERGEN YALÇIN

Fenerbahçe formasıyla geri dönen Ozan Tufan, Alanyaspor’da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ikinci baharını yaşamıştı. Futboldan uzun süre kopan milli yıldız için Sergen Yalçın o dönem şu ifadeleri kullanmıştı; ”Ozan Tufan’ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydır futbol oynamamış. Dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan’ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz”

Ozan Tufan kendisine futbolu tekrar hatırlatan Sergen Yalçın için birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak ‘hatırlattı’ notunu düşmüştü.

Ozan’ın Fenerbahçe’ye dönüşünde Sergen Yalçın’lı Beşiktaş’a çelme takması sosyal medyada da ilginç paylaşımlara neden oldu. İşte Twitter’da yapılan Ozan Tufan paylaşımları…

Ozan Tufan ; Oysa herkes öldürür sevdiğini pic.twitter.com/wHIWFuV3jN — Mert Bingölli (@MertcanBingolli) March 21, 2021

Biz sana hakkımızı helal ettik Ozan Tufan… pic.twitter.com/JBOcMAruL5 — Metefizick (@lamelaback) March 21, 2021

Ozan Tufan’a laf söyleyenler utanır mı sanmam… pic.twitter.com/7b3MI0ltDY — Betül (@fbetul_1) March 21, 2021

Ozan Tufan'ın bu muhteşem golü Galatasaray'ı şampiyon yapacak :) — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) March 21, 2021

Ozan Tufan : Ya kızım 25 metreden attım diyorum anlamıyo musun#BJKvFB pic.twitter.com/aZ0r6pedsq — Sino (@Ondebasiyorgs) March 21, 2021

Ozan Tufan, Aylarca konuşmaz, yazmaz, aramaz, sormaz..

Sonra gelir bir GOL atar yine kazanan O olur. #BJKvFB pic.twitter.com/v5H4x2z8Os — Emre Belözoglu (@emredebruyne) March 21, 2021

ozan tufan.. sadece ceza sahası dışından beşiktaş’a gol atmak için yaşıyor. — zIatan zIatanoğIu (@atavratzlatan) March 21, 2021

Tüm bir milletin umudu oldun aslan parçası. Ozan Tufan :d #BJKvFB pic.twitter.com/BqNoYB87XD — POLDİ (@GSaktan1905) March 21, 2021

Ozan Tufan attığı muazzam bir golle Erol Bulut’un sözleşmesini iki hafta daha uzattı #BJKvFB pic.twitter.com/XGAVJuvFK1 — KARADENİZLİ BEY (@emrekuruzz) March 21, 2021