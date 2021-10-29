Fenerbahçe’de gençlik ateşi boşa söndü!

Pereira’nın sezon başında ve Avrupa maçlarında şans verdiği Muhammed, Arda ve Fatih görev aldıkları maçlarda 2 gol-1 asist üretmişti. Crespo ve Meyer ise skora henüz katkı yapamadı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Süper Lig'de üst üste iki yenilgi ile bocalama dönemine giren Fenerbahçe'de, sezon başında camiaya umut ışığı olan genç yıldız adayları da kayboldu. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın birçok maçta sahaya sürdüğü Muhammed Gümüşkaya (20), Arda Güler (16) ve Fatih Yiğit Şanlıtürk (18) yeni transferlerin gelmesinin ardından yedek kulübesine hapsoldu. Genç isimlerin yerine forma şansı bulan Max Meyer ve Miguel Crespo buna karşın görev aldıkları 9 maçta skora katkı edemedi.

EN ÇOK MUHAMMED OYNADI

Muhammed’e ciddi şekilde şans veren Portekizli teknik adam, bu futbolcuyu 6'sı 11 olmak üzere 7 Süper Lig maçında sahaya sürdü. Avrupa'da da 4 maçta görev alan 20 yaşındaki orta saha Helsinki maçında kritik bir gole imza attı. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler ise Süper Lig'de sadece 1 maçta 4 dakika oyunda kaldığı Antalya karşılaşmasında yaptığı asistle takımına kritik bir üç puanın kapısını açtı. Fatih Şanlıtürk 2 Avrupa maçında sadece 17 dakika sahada kalsa da 1 gol atma başarısı gösterdi.