Fenerbahçe’de gençlik bayramı

Vitor Pereira, kalmasını istediği 20 yaşındaki orta sahanın Helsinki’ye attığı gol sonrası haklı bir sevinç yaşadı. Başkan Ali Koç da her iki genç ismi tebrik etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

HELSİNKİ'Yİ evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet sevincinin yanı sıra gençlik bayramı yaşanıyor… Sarı-lacivertlilerde jeneriklik bir gole imza atan 20

yaşındaki Muhammed Gümüşkaya ile oynadığı sürede yeteneğini gösteren 16 yaşındaki Arda Güler'in performansları gurur kaynağı oldu. Teknik Direktör Vitor

Pereira'nın göreve gelmesinin ardından gençlerle yakından ilgilenmesi, gelecek vaat eden isimlerin gelişmesinde önemli rol oynadı.

GÖZNELİ KEŞFETTİ

PEREİRA, geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giyen ve 1 yıl daha opsiyonu bulunan Muhammed için “Kalsın” raporunu verdi. TFF 1. Lig'de oynadığı ilk maçlarda kanat bölgelerinde şans bulan Muhammed, Boluspor Sportif Direktörü Barbaros Gözneli tarafından 8-10 numara mevkilerine çekildi. Sol ayaklı genç, yeni bölgesinde parladı. Başkan Ali Koç, maçın ardından soyunma odasında iki genci özel tebrik etti.

SOSA’DAN ARDA’YA TESELLİ

FRİKİK pozisyonunda gündeme gelen Jose Sosa, genç futbolcu Arda'nın gönlünü aldı. Arjantinli yıldız, dün sabah kahvaltıda buluştuğu 16 yaşındaki Arda'ya, “Siz, bu

takımın geleceğisiniz. Siz oynadığınız sürece biz mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiki atacak çok maçların olacak” diye nasihatta bulundu.