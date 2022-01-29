Fenerbahçe’de golcü taarruzu! 3 yıldız isim gündemde…

Pesic transferinde Karagümrük ile anlaşamayan sarı-lacivertliler, Benfica’dan Seferovic, Olympiakos’tan Tiquinho ile Rangers’tan Morelos’a talip oldu. Hedef 3 isimden birini transfer etmek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de hedef golcü transferi… Aleksandar Pesic ile anlaşan ancak kulübü Karagümrük ile bonservis konusunda anlaşamayan sarı-lacivertliler, yeniden Avrupa pazarına yelken açtı. Kanarya'nın rotasında 3 önemli isim var. Benfica'dan Haris Seferovic için nabız yoklayan Fenerbahçe, kiralama 2 milyon Euro ve zorunlu satın alma opsiyonu 7 milyon Euro yanıtını aldı. Zorunlu satın alma opsiyonu maddesi hakkında görüşülecek.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Olympiakos’ta forma giyen Tiquinho Soares'e talip olan Kanarya, Yunan kulübünün istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde pazarlık yapacak. Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos, geçen transfer dönemlerinde olduğu gibi yine gündeme geldi. Rangers, 6 milyon Euro bonservis istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, İskoç idarecilerle yapacağı görüşmede bu fiyatı aşağıya çekmek için uğraş verecek.

GUIMARES’TEN BURAK’A KANCA

FENER'İN genç oyuncularından Burak Kapacak'a Portekiz'den talip çıktı. Vitoria Guimares'in, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenildi. Yönetim, forma şansı bulamayan Burak'ın kiralanmasına sıcak bakıyor.

SOL BEKE YERLİ ATAĞI

FENER, sol bek transferini yurtiçinden yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı istedi ama lacivert-beyazlı kulüp yüksek bonservis bedeli talep etti. Sivasspor da Uğur Çiftçi için 3 milyon Euro istiyor. Yönetim, her iki kulüp ile görüşmelerinde bonservis indirimi için pazarlık yapıyor.