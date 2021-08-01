Fenerbahçe’de görev değişimi! Volkan Ballı artık İdari Menajer değil…

Fenerbahçe'de Futbol A Takımı İdari Menajeri olan Volkan Ballı'nın görevine son verildi. Futbol takımındaki görevi sona eren Volkan Ballı'nın kulüpte başka bir sorumluluk alacağı öğrenildi.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın İdari Menajeri Volkan Ballı’nın görevine son verildi. Başkan Ali Koç ile görüşen Volkan Ballı’nın artık futbol takımıyla birlikte sahaya çıkmayacağı, ancak kulüpte başka bir göreve getirileceği öğrenildi.

Volkan Ballı’nın yeni göreviyle ilgili olarak henüz resmi açıklama yapılmazken, İdari Menajer olarak yerine Emir Yolaç getirildi. 1995-2002 yılları arasında Fenerbahçe’de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak çalışan Volkan Ballı, 7 yıl boyunca İdari Menajer görevini sürdürmüştü.