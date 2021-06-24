Fenerbahçe’de gözler Aziz Yıldırım’da! 3 yıl sonra ilk kez…

Fenerbahçe'de seçimi kaybettiği 2018'den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan Aziz Yıldırım'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan bir gün önce basın toplantısı düzenlemesi, camiada bütün gözlerin bu basın toplantısının yapılacağı Çırağan Sarayı'na çevrilmesine neden olacak.

FB TV CANLI YAYINLAYACAK

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, görevden ayrılmasından 3 yıl sonra ilk kez bugün basın toplantısı yapacak. Sarı-lacivertlilerin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Yıldırım'ın toplantısı, saat 11:30'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek. Fenerbahçe TV, eski başkanın konuşmasını canlı olarak yayınlayacak.

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Çırağan Sarayı davet salonunda saat 11.30'da başlayacak basın toplantısına eski yöneticiler, Aziz Yıldırım'ın yakın dostlarından bazıları ve bazı basın mensupları katılacak. Bu arada Aziz Yıldırım'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun 25 Haziran Cuma günü yapılacak oturumuna katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Aziz Yıldırım, yaptığı duyuruda, “24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum” ifadeleri kullanıldı.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni başkanının seçileceği 25-26 Haziran tarihlerindeki Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde alınan bu karar, Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı sorularını da beraberinde getirdi.

En son 2018'de yapılan başkanlık seçimini kazanan Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini almış ve 4 bin 644 oy alan Aziz Yıldırım'a açık ara fark atarak 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sonlandırmıştı.