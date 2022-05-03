Fenerbahçe’de gözler Jorge Jesus’ta! Beşiktaş maçından sonra…

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında yer alan Jorge Jesus'un kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisinden sonra yeni yol haritasını kesinleştirecek.

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Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusunda Jorge Jesus ismine yoğunlaşmış durumda.

Başkan Ali Koç'un Portekiz'de yüz yüze görüştüğü tecrübeli hocadan gelecek yanıt bekleniyor. Ailesiyle birlikte Brezilya'da tatil yapan 67 yaşındaki teknik adam için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

Beşiktaş derbisi sonrası Jesus'un bir karar vereceği ve Fenerbahçe yönetiminin de buna göre hareket edeceği öğrenildi.