Fenerbahçe’de gündem yine yeniden Nenad Bjelica

Yabancı teknik direktör konusunda tabiri caizse Avrupa'da tozu dumana katan Fenerbahçe, eski gözdesi Nenad Bjelica'yla temas kurdu. Başkan Ali Koç, geçmiş sezonlarda gündeme gelen Hırvat hocaya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. 49 yaşındaki teknik adam, 2023'e kadar sözleşmesi bulunduğu kulübü Osijek'e ayrılmak istediğini iletecek.

ELVIR BALIC DETAYI

Hırvat kulüpten izin çıkarsa Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin yeni teknik hocası olacak. Hırvat teknik adamın yardımcılığını bir dönem Fenerbahçe forması giyen Elvir Baliç'in yapması bekleniyor. Süper Lig'i iyi tanıyan Akhisar ve Alanya'da Safet Susic'in yardımcılığını yapan Baliç, Fenerbahçe'ye geri dönmeyi çok istiyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin diğer planları ise Lucien Favre ile Luis Castro. Bjelica'nın Osijek'te görüşmelerinde pürüz yaşaması halinde Koç, diğer iki tecrübeli teknik adamla görüşmelere başlayacak.

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GÖKHAN GÖNÜL BEKLEMEDE

FENER ile sözleşmesi sona eren ve şu anda tatilde olan Gökhan Gönül yönetimden haber bekliyor. Sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha opsiyonu olan 36 yaşındaki Gökhan Gönül, kendisiyle opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı konusunda kimsenin temasa geçmediğini söyledi. Tecrübeli sağ bek, yeni teknik direktörün belli olmasını ve kendisi hakkında verilecek kararı bekliyor.