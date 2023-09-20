Fenerbahçe’de hedef 1 değil 3 kupa!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Avrupa ve ligde iyi işler yaptık ancak daha hiçbir şey başarmadık” deyip ekledi: “Konferans Ligi bizim için çok önemli. Bu sezon en az üç kupa için savaşacağız.”

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe dikkatini Konferans Ligi'ne çevirdi. Nordsjaelland ile H Grubu ilk maçında Kadıköy'de karşılaşacak Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Futbolcularıyla yaptığı analiz toplantısında rakibe yönelik uyarılarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, mutlak galibiyet istedi. Kartal'ın en büyük vurgusu ise sezon hedefine yönelikti. Süper Lig'e iyi başladıklarını, Kupa 3'te de gruplara kaldıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

‘BUNU BAŞARACAK GÜÇTEYİZ'

“Fenerbahçe için tek bir hedef olamaz. Bu takım tüm kulvarlarda şampiyon olmak için kuruldu. Formanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli, bizden beklentileri karşılamalıyız. Ligde ve Avrupa'da iyi işler yaptık ancak daha hiçbir şey başarmadık. Konferans Ligi bizim için çok önemli. Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da başarılı olmalıyız. En az üç kupa için savaşmalıyız, savaşacağız. Bunu başaracak güçteyiz. Sahaya odaklanıp maç maç hedefe yürüyelim.”