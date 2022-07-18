Fenerbahçe’de hedef belli: Tsygankov’u durdur turu geç

Jesus, Ukrayna ekibinin oynadığı hazırlık maçlarını öğrencilerine izlettiriyor, güçlü ve zayıf yanları ezberletiyor. Hücum gücüne inanan kurt hoca, yıllar sonra Kadıköy'de çift forvet düzeni ile çıkacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de artık geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler yola 2. ön eleme turundan başlayacak. Çarşamba günü rakip Dinamo Kiev. Maç Polonya'da. Rövanş 27 Temmuz'da Kadıköy'de. Kritik ilk maça sayılı gün kala Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kiev'i gözüne kestirdi. Sıkıntılı rakibini saf dışı bırakmak isteyen Jesus, rakibi öğrencilerine ezberletiyor. Kurt çalıştırıcı, Kiev'in son maçlarını görüntülü analizlerle takımına izlettirdi.

Yeni transferlerle hücum hattı bir hayli zenginleşen Fenerbahçe’de yeni bir sistem geliyor. Çok yönlü hücumcuların yer aldığı üçüncü bölgede gol becerisi yüksek bir sistem oluşturmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy'e uzun süre sonra çift forveti getiriyor. Tecrübeli hocanın ilk turda Kadıköy’deki rövanşa Rossi ve Valencia ikilisi ile çıkması bekleniyor.

ANAHTAR SAVUNMADA

Jorge Jesus'un analiz ekibi, Dinamo Kiev önünde galibiyetin anahtarının defans hattında olduğunu düşünüyor. Portekizli çalıştırıcı, ilk maçta Kiev'e karşı en az bir gol bulacaklarına inanıyor. Teknik heyet, Ukraynalı hücum oyuncusu Viktor Tsygankov'un durdurulmasını istiyor. Tsygankov, önemli isimlerini kaybeden Dinamo Kiev'in kalan son yıldızı. Defans arkasına yaptığı koşuları, bitiriciliği ve pasları, 24 yaşındaki oyuncuyu tehlikeli hale getiriyor. Jesus, bu oyuncuya dikkat edilmesini istedi.

YA CRESPO YA ZAJC

Jorge Jesus iki oyuncu arasında kararsız. Geçen sezonu iyi geçiren iki isimden Crespo, Zajc'ın bir adım önünde ve ilk 11'e yakın ancak son karar henüz verilmedi. Portekizli teknik adam, yeni transfer Arao'yu tek ön libero olarak kullanıp İsmail Yüksek'i yedek tutma kararı aldı.

İŞTE JORGE JESUS’UN DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11’İ: