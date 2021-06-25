Fenerbahçe’de hedef Cengiz Ünder’i kiralık olarak kadroya katmak

Kongre gündemiyle meşgul olan Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından gözler artık gelecek yılın kadro planlamasına çevrilecek. Bu konuda ilk adımı hoca konusunda atmak isteyen sarı lacivertliler teknik direktör konusunu çözdükten sonra transfere yönelecek.

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör ile temaslarda olan Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Almanya’da Darmstadt ile harikalar yaratan ve gol kralı olarak sezonu kapatan Serdar Dursun’u fırsat transferi olan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe’de yeni teknik direktör henüz resmen açıklamasa da Başkan Ali Koç’un transferde sürpriz bir isme daha talip olduğu öğrenildi. Ali Koç, EURO 2020’de milli takım ile birlikte olan yıldız Cengiz Ünder’i kiralamak istiyor.

MİRSAD TÜRKCAN İLE İYİ İLİŞKİLER VAR

Sarı lacivertliler bonservisi Roma’da olan ve geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Leicester City’de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder’i kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan'ın yakın ilişkilerinden dolayı Roma'nın sarı lacivertli kulübe kolaylık sağlaması da söz konusu. Roma, Cengiz Ünder'in bonservis bedelini de belirledi. İtalyan ekibi, Başakşehir'den 14 milyon Euro'ya satın aldığı Cengiz Ünder için 15 milyon Euro istiyor. Avrupa’dan şu ana kadar herhangi bir teklif almayan Ünder sarı lacivertlilerin ilgisine sıcak bakıyor.

İLK TERCİH’İ ROMA

Öte yandan milli futbolcunun ilk tercihi ise Roma'da devam etmek. Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Roma ile kampa katılıp, kendini teknik direktör Jose Mourinho'ya kanıtlamak istiyor.

23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017’de katıldığı Roma’da 88 maça çıkarken 17 gol atıp 12 asist yaptı. Ünder, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leicester City’de ise 19 maça çıkarken 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.