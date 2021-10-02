Fenerbahçe’de hezimeti getiren 5 hata! Olympiakos mağlubiyeti masaya yatırıldı

Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de hezimetin nedenleri 5 başlık altına toplandı.

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FENERBAHÇE, Avrupa Ligi'nde grup liderliği açısından kritik maçta Olympiakos'a yenildi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da ilk kez bir Yunan ekibine boyun eğerken Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık iç saha yenilmezlik serisini yitirdi. Yenilgi masaya yatırıldı ve 5 önemli hata belirlendi.

1-) YENİLGİYİ ÇEVİREMİYOR

F.BAHÇE ilk golü kalesinde gördüğü maçları çeviremiyor. Kanarya, bu sezon geriye düşülen iki maçı (Başakşehir-Olympiakos) da yitirdi.

2-) PEREİRA’YA ZAYIF NOT

VITOR Pereira, vatandaşı Pedro Martins'in gerisinde kaldı. Pereira'nın hücum taktiği tıkandı. Martins ise Fenerbahçe'nin eksik yönlerinin üzerine gitti.

3-) TOP KAYIPLARI BELA OLDU

BİREYSEL top kayıpları pahalıya patladı. Saha yerleşimini doğru yapamayan Fenerbahçe, sürekli dengesiz yakalandı. Övülen savunma çöktü.

4-) ORGANİZE ATAK YOK

SARI-lacivertliler, Mesut Özil yokken hücumda organize olamadı. Futbolcular, bireysel yetenekleriyle şans buldu. Uzun toplarla sonuç arandı.

5-) DEĞİŞİKLİKLERDE ÇOK GEÇ KALINDI

5. dakikadan sonra futbolcular yorgunluk belirtileri göstermeye başladı. Pereira oyuna geç müdahale etti. 3-0'dan sonra değişiklikler yapıldı.