Fenerbahçe’de ibre İsmail Kartal’a dönüyor

Fenerbahçe'de Löw ve Jesus gündemdeyken, İsmail Kartal'ın performansı parmak ısırtıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra Fenerbahçe'yi ayağa kaldırıp Avrupa potasına sokan İsmail Kartal, Löw ve Jesus ile görüşen Başkan Ali Koç'a üstü kapalı mesaj gönderdi.

Fenerbahçe’nin 3-2 galip geldiği Gaziantep maçı ile kazanma rekorunu egale eden deneyimli çalıştırıcı “Seneye ne olur düşünmedim. 3 maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, rabbim ne eylerse güzel eyler” dedi. Kartal'ın “Burada daha önce şampiyonluğa oynadım. Teknik direktörlük kariyerimde en formda dönemini yaşıyorum” sözleri yönetime mesaj olarak değerlendirildi.

İSTİNAF MÜJDESİ

Öte yandan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpasta rolü olan FETÖ üyesi polislerin istinaf başvurusunu reddetti ve hapis cezalarını onarken Fenerbahçe ve iştiraklerinin ‘mağdur' olarak davalara katılma talebini de kabul etti.