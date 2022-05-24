Fenerbahçe’de ihtiyarlara yer yok!

Fenerbahçe, kadrodaki 30 yaş üzeri beş futbolcusuyla yollarını ayıracak. Sarı-lacivertliler, gençlere yatırım yapmaya devam edecek.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe’nin kadro yapılanmasındaki ilk hedeflerden biri takımın yaş ortalamasını düşürmek olacak.

Sarı-lacivertliler, bir süredir transfer politikasında genel olarak genç oyunculara ağırlık veriyor. Bu genç oyuncuların yüksek performansı sonrası yönetim, yaşı ilerlemiş isimlerle veda etmeye hazırlanıyor. 30 yaş üzeri futbolcuların büyük bölümüyle yollar ayrılacak ve yaş ortalaması düşecek.

BÜTÇE DÜŞECEK

Takımda bu durumda yedi futbolcu bulunuyor. 31 yaşındaki Serdar Aziz ile sözleşme yenilendi, Serdar Dursun (30) da kalacak. 36'lık Jose Sosa'nın kontratı sona erdi. Birer yıllık sözleşmeleri bulunan Luiz Gustavo (34) ve Enner Valencia'ya (32) kulüp bulma izni verildi. En büyük sıkıntı, iki sezonluk daha kontratı bulunan Mesut Özil'in geleceği. Yönetim bunları çözerse, maaş bütçesi 20 milyon Euro seviyesine inecek.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI DÜELLOSU

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Abdülkerim Bardakçı için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki stoper için Konyaspor yönetimiyle temasa geçti. Konyaspor'un Abdülkadir Bardakçı için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Ali Koç yönetiminin para artı takasla bu transferi bitirmek istediği belirtiliyor. Konyaspor yönetimi ise takasa sıcak bakmıyor ve bonservisi şart koşuyor. Fenerbahçe'nin yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.