Fenerbahçe’de ikinci Jesus seferi

Sezon bitmeden yeni teknik adamı netleştirmek isteyen Koç, Jesus ile yüz yüze görüşecek. Teknik heyetin maaşı, yapılacak transferler ve mevcut kadronun durumu konuşulacak. Kesin anlaşma için zemin oluşturulacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, tüm planlarını takımı yeni bir teknik adama, lig bitmeden teslim etmek üzerine yapıyor. Daha önce Başkan Ali Koç'un yüz yüze görüştüğü Jorge Jesus ile yeni bir görüşme yapacağı da artık sır değil. Koç, Jesus ile bazı önemli konuları konuşup kesin anlaşmaya varmak istiyor. Böylece sarı-lacivertli takım, 2. ön eleme turundan başlayacağı Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir şekilde başlamayı amaçlıyor. F.Bahçe, ligi ikinci bitirirse yeni sezon hazırlıklarına en geç haziran ayının ikinci haftasında başlamak zorunda.

ÖNCE MADRİD SONRA LİZBON

Dün Madrid'e giden Koç, ardından Lizbon'a geçti. F.Bahçe Başkanı, iki artı bir yıllık sözleşme imzalamak istediği Jesus ile önce mali detayları çözmeye çalışacak. Daha sonra Jesus'un yardımcılarının, sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosu ve kiralık gönderdiği oyuncular hakkındaki detaylı analiz incelenecek. Yeni yapılanma konuşulacak. Bu analizler sonrası gelecek sezonun kadro planlaması, transfer bütçesi ve hangi mevkilere transfer yapılması konusu görüşülecek. Fenerbahçe yönetimi en kısa sürede sözleşme imzalanmasını arzuluyor.

TRANSFERLER ‘KİM’DEN SORULUR!

Sezon başında 3 milyon Euro'ya transfer edilen Min Jae Kim'in Kadıköy günleri kısa sürecek gibi… Güney Koreli stopere birden fazla resmi teklif geldiği ortaya çıktı. Premier Lig'den Liverpool, Everton ve Tottenham, İtalya Serie A'dan ise Napoli'nin Kim'i transfer etmek istediği biliniyor. Hatta bir kulübün 23 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokacağı konuşuluyor. Bu, Fenerbahçe yönetiminin satışa istemeyerek de olsa onay vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu parayı ise yeni teknik adamın transfer bütçesine ekleyecek. Böylece özellikle yıldız bir santrfor ve savunma oyuncusunun transferi mümkün olacak.