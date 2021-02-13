Fenerbahçe’de ikinci rüya: Benzema!

İRFAN YİRMİBEŞ / SÖZCÜ Fenerbahçe’de, “Yok artık” dedirtecek ikinci bir transfer için harekete geçiyor. Mesut Özil için “Rüya” yorumlarına rağmen devre arasında kadrosuna katarak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük sükse yapan Kanarya, bu kez Karim Benzema için pusuya yattı. 33 yaşındaki Fransız yıldız, İspanyol medyasına göre sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacak. Eski kulübü Lyon'un Benzema konusunda istekli olması Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı.

MESUT'LA İYİ İKİLİYDİ

8-9 milyon Euro'yu bulan yıllık maaşın sarı-lacivertliler tarafından karşılanması mümkün gözükmese de Başkan Ali Koç, Özil transferinde desteğini esirgemeyen sponsorlara yönelecek. Fransa Milli Takımı'yla yaşadığı krizden dolayı ülkesine dönme konusunda endişeli olan Benzema için sezon sonunda sarı-lacivertlilerin üst kurmayları devreye girecek. Benzema ile Mesut Özil, Real Madrid'de birlikte oynamış ve ikili lig şampiyonluğunda büyük katkı sahibi olmuştu.

KUPALARLA DOLU KARİYER

LYON ile 4 lig şampiyonluğu, 1 Fransa Kupası kazanan ve 1 sezon da gol kralı olan Benzema, Real'de 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. İspanya'da 3 lig şampiyonluğu olan Fransız forvet, ülkesinde 3 defa “Yılın futbolcusu” ödülüne layık görüldü.