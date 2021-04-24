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Fenerbahçe’de ilk ayrılık Lemos ile olacak

Kupadaki Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından bir daha forma yüzü göremeyen Lemos, gözden düştü.

Güncellenme: 11:07, 24/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de ilk ayrılık Lemos ile olacak

Fenerbahçe’ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Uruguaylı stoper Lemos performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon ligde sadece 8 maçta forma giyebilen ve son 2 maçta sakatlığı olmamasına rağmen kadroya dahil edilmeyen 25 yaşındaki stoper ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler 2023 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli stoperi kiralık olarak başka bir takıma göndermek istiyor.

Anadolu kulüplerinin Lemos'u transfer etmek istediği ancak Uruguaylı stoperin Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Lemos, yeniden İspanya'ya dönmek için menajeriyle görüşecek.

Lemos bu sezon 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi. Sarı-lacivertli futbolcu ligdeki son maçına 21 Ocak’taki Sivasspor karşılaşmasında çıktı.

Fenerbahçe Göztepe İspanya transfer Türkiye Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:09:13,