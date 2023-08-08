Fenerbahçe’de imza haftası

Fenerbahçe, üç günde üç yeni oyuncusu açıklamayı planlıyor. Yönetim, imzaları arka arkaya attırıp Maribor maçı öncesi camiaya üç hediye birden vermek istiyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Transfere hızlı bir giriş yapıp 9 yeni futbolcuyu kadrosuna kattıktan sonra frene basan Fenerbahçe, yeniden atağa kalkıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, perşembe günü Konferans Ligi 3. eleme turunda oynanacak Maribor maçı öncesinde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı üç oyuncunun transferini resmen açıklamak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bu isimlere bakacak olursak…

Keylor Navas: Dinamo Zagreb'in, Dominik Livakovic'i 15 Ağustos'tan önce satmama kararı sonrası temas kurulan 36 yaşındaki Kosta Rikalı kaleciyle 1+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varıldı. Kulübü Paris Saint-Germain’e (PSG) de düşük bir bonservis ödemesi yapılacak.

Rade Krunic: Milan'ın 12 milyon Euro'luk bonservis talebi, 29 yaşındaki Boşnak oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ısrarıyla kırıldı. Yönetim 7 milyon Euro artı bonuslardan oluşan teklifle transferi noktalayacak. Krunic'le de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Karl Toko Ekambi: Lyon'la 2.1 milyon Euro bonserviste el sıkışıldı. Maaş pazarlıklarında da aradaki farkın ortadan kalktığı ve 3 yıllık kontratta anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Ekambi transferinin de bu hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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