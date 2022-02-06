Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci bir kez daha sakatlandı

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer rekabetine neden olan sarı-lacivertli takıma imza atan İrfan Can Kahveci, 6. kez sahalardan uzak kalacak.

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Başakşehir’den Fenerbahçe’ye transfer olduğu sezon arasında sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçıran milli futbolcu, 3 Mart 2021’de Antalyaspor maçıyla sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.

SİVASSPOR MAÇINDA DENEDİ, 1.5 AY OYNAMADI!

Sezona Adana Demirspor maçıyla başlayan İrfan Can, ligin 2 ve 3. haftasındaki karşılaşmalarda görev alamadı. Milli ara sonrasında Sivasspor maçıyla sahalara dönüp 15 dakika forma giyen İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlık nedeniyle 1.5 ay formasından uzak kaldı. Sarı-lacivertli futbolcu bu dönemde Avrupa ve ligde 11 maç kaçırdı.

Fenerbahçe’nin ligde oynadığı son 8 maçta forma giyen İrfan Can, Başakşehir maçında tekrar omzundan sakatlandı. Teknik direktör İsmail Kartal, “İrfan Can omzundan sakatlandığı için devrede Ozan Tufan ile değiştirmek zorunda kaldık” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıkıp 2 gol atan ve 7 asist yapan İrfan Can Kahveci’nin kaçırdığı maç sayısı ise 19…

ALTAY GALİBİYETİ SONRASI SİTEM

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-1 yendiği maç sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Hakkındaki eleştirilere yanıt veren İrfan Can Kahveci, kilo aldığı iddialarına tepki gösterdi. Milli futbolcu, “Ama sabrettim, sustum. Susmam kabul etmem anlamına gelmiyor. Bazen taraftarlarımız ıslıklıyor ama onların da haklı. Hiçbir zaman taraftara saygısızlık yapmam. Burası benim hayalimdi. Sonrasında Avrupa hedefim var. Buraya geldiğimden beri 3 kere sakatlandım. Bu da bana ders oldu. Dinlenmeme, beslenmeme daha çok dikkat ediyorum” dedi.

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