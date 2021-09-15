Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci depremi

Süper Lig'deki ilk puan kaybını Sivasspor maçında yaşayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. İki yıldızın son durumlar belli oldu. İrfan Can 2 ay, Tisserand ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Son dönemde üst üste yaşanılan sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de Sivasspor maçının ardından kötü haber geldi… 1-1 sona eren mücadeleye devam edemeyen ve oyundan çıkmak zorunda kalan Marcel Tisserand yerini Attila Szalai’ye bırakmıştı. Tisserand’ın yapılan kontroller sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 28 yaşındaki stoper, Avrupa Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt ve Olympiakos ile Süper Lig’deki Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sivasspor maçının 59. dakikasında Mesut Özil’in yerine oyuna dahil olan ancak 73’te sakatlığı nedeniyle kenara gelen İrfan Can Kahveci’nin durumunun ise daha ağır olduğu öğrenildi. Sağ arka adalesinde sorun olan tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Dün yapılan idmana katılmayan Miha Zajc’ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Sloven orta sahanın Eintracht Frankfurt maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba göstereceği belirtiliyor.