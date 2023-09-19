Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci yeni sezonda bir başka…

Transfer rekabeti, bonservis iddiaları, protestolar ve yeniden doğuş... İrfan Can Kahveci, Antalyaspor sınavında kulübeden gelip takımını ipten aldı. 10 maçta 4 gol-5 asiste ulaştı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Başakşehir’in tarihi şampiyonluğunda baş rollerden biri ona aitti. ‘Türkiye'nin en değerli Türk futbolcusu' olarak ezeli rakipleri peşine taktı. G.Saray'a gitti denirken F.Bahçe renklerine bağladı. 7 milyon Euro bonservis ödendi ancak sırtında ‘Aslında 11 milyon Euro'ya alındı' iddialarının yükü vardı. İnişler çıkışlar yaşadı. Islıklandı, yuhalandı, ağladı. Ve bu sezona bambaşka başladı. İrfan Can adeta küllerinden doğdu…

KIRILMA ANI MARİBOR GOLÜ

Protesto edildiği Maribor maçında attığı gol bir patlama anıydı. Kendi adına sezonun ilk golüydü, arkası da geldi. 1 gol-1 asistle kritik Antalya galibiyetine önemli katkı veren İrfan Can'ın 10 maçtaki toplam performansı 5 gol-4 asiste geldi bile. Milli futbolcunun performansını artırmasının altında ise mental destek alması yatıyor. Baskıyla mücadele etme konusunda aşama kaydetti. Kendine dikkat eden İrfan Can geleceğe umutla bakıyor.

DEĞİŞİM BÖYLE GELDİ