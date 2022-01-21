Fenerbahçe’de İsmail Kartal etkisi! Galibiyeti getiren konuşma…

Fenerbahçe'de Altay karşısında alınan zafer yüzleri güldürdü. Fenerbahçe, geriden gelip kazanarak taraftarlarıyla barıştı. Trabzonspor’un puan kayıplarıyla farkın 15’e düşmesi camianın şampiyonluk için yeniden kenetlenmesini sağladı.

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Altay karşısında alınan 2-1'lik galibiyet Fenerbahçe'nin üzerindeki kara bulutları dağıttı. Sarı-lacivertlilerde, geriye düşülmesine karşın futbolcuların gösterdiği çaba ve performans tribünlerle bir süredir devam eden gerginliğin de son bulmasını sağladı. Taraftarlar ayrıca Başkan Ali Koç ve yönetimine gösterdiği tepkiye de son verdi. Trabzon'un puan kayıplarıyla farkın 15 puana düşmesi de camiayı şampiyonluk için birleştirdi.

KARTAL EVİ UNUTTU

Fenerbahçe’de işlerin yoluna girmeye başlamasında en büyük aktörlerden biri de İsmail Kartal. Sarı-lacivertlilerde kısa bir süre önce göreve gelen teknik direktör, takımı mental olarak ayağa kaldırmak adına Samandıra'da gecesini gündüzüne katıyor. Çoğu zaman evine dahi gitmeyen tecrübeli teknik adam, oyuncuları ile sürekli görüşmeler yapıyor, onları dinliyor, toplu ve bire bir toplantılarla öz güven problemini çözmeye çalışıyor.

MOTİVE EDEN KONUŞMA

Fenerbahçe’nin Altay'ı yendiği maçta İsmail Kartal'ın devre arasında oyuncularına yaptığı konuşma galibiyeti getirdi. Başarılı teknik direktör, “Bu maçı kazanacağız. Maçın skoru ne olursa olsun panik yapmayın, taktik disiplinden kopmayın” diyerek takımı motive etti.

MÜTHİŞ İKİLİ

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 1 gol ve 1 asitle son maça damga vurdu. Geçen haftalarda kötü performansı nedeniyle Kadıköy'de taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan 26 yaşındaki orta saha Teknik Direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrasında oyunda daha fazla sorumluluk alarak takıma faydalı oldu. Ferdi Kadıoğlu da mevkisi olmamasına karşın sol bekte gösterdiği performansla büyük alkış topladı.