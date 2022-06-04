Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a veda! Duygusal açıklamalar…

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı öncesinde İsmail Kartal için veda töreni düzenledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ve İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmalardan sonra duygusal anlar yaşandı.

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Fenerbahçe’de Ocak ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, Jorge Jesus’un göreve getirilmesiyle sarı lacivertli kulüpten ayrıldı. İsmail Kartal için Mali Genel Kurul’da veda töreni düzenlenirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa bir konuşma yaptı.

Törene eşi Semra Hanım ve oğlu Emre ile katılan İsmail Kartal, Fenerbahçe’de iş başı yaptıktan sonra oyuncularıyla yaptığı konuşmanın detaylarını verdi. İşte Fenerbahçe’de İsmail Kartal için düzenlenen veda töreninde yapılan açıklamalar:

ALİ KOÇ: HOCAMIZ BİZİ KIRMADI

“Öncelikle hocama, kıymetli eşi Sema Hanım’a, biricik oğlu Emre’ye hoş geldiniz diyorum. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim bir arzumuz vardı hocamıza ilettik. O da bizi kırmadı geldi. O da hem teşekkür, hem şükran hem de vedamızı yapmak üzere rica ettik. Duygu ve düşüncelerimi paylaşmadan önce hocamızla ilgili Fenerbahçe’ye bu seferki geliş sürecine ilişkin -daha çok gelecektir- hangi zorluklarla göreve geldi, neler yaptı kısa bir video ile sizlerle paylaşmak istiyoruz.”

Çubuklu’ya can veren içindeki ruhtur!

Çubuklumuza emeklerine teşekkürlerimizle… Yolun açık olsun İsmail Kartal! pic.twitter.com/BI4mgFhJxX — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 4, 2022

“SİHİRLİ DEĞNEKLE NEFES ALDIRDI”

“İsmail Hoca o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Çünkü hepimiz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp ilk 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde, birden bire türbülansa girip hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir takımı izlerken acı çektiği için bizlerle temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elinde sihirli değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı. Tribünleri doldurdu. Umut verdi, tribünleri mutlu etti. Bize bu zor yolu güzel kıldı.”

“FUTBOLUN TEMİZ, PIRIL PIRIL YÜZÜ OLDU”

“Hocamız Fenerbahçe’de 10 yıllık futbolculuk kariyerinde 175 maça çıktı. Bunun dışında sadece A takım teknik direktörü olarak değil, antrenör olarak muhtelif kademelerde toplamda 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarımdan beri tanıdığım için ve her geçen gün daha yozlaşan, etik değerlerin alt üst edildiği futbol ikliminin her zaman temiz, pırıl pırıl yüzü oldu. Futbolcuyken de, teknik direktörken de.”

“AYRILIĞIN NEDENİNE…”

“Hangi açıdan bakarsak bakalım ayrılık kararını vermek bizim için kolay olmadı. Dört senelik görev süremizde aldığımız en zor karar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle düşünebilirsiniz, ‘Peki o zaman niye değişim?’ işte bu kararın cevabını vermek çok ama çok güç. Fakat böyle bir karar aldık. Hocamızla da hallettik. Hiçbir zaman gizli saklı oynamadık. Başından beri hocamızla ilk oturduğumuz günden beri, niyetimizi ve yapmak istediğimizi açık bir şekilde anlattık. Görev süresinde bu birkaç kere gündeme geldi. Gerçekten bunun cevabını vermek çok çok zor. Ama şunu da biliyorum ki, İsmail Hoca belki de çok uzun zaman geçmeden tekrar bu camia ile yolları kesişecek.”

“SEMA HANIM ANLAYIŞLA KARŞILADI”

“Sema Hanım’ı (İsmail Kartal’ın eşi) bilmeyebilirsiniz. Rahmetli dedem hep şöyle söylerdi, ‘Başarılı bir erkeğin arkasında hep güçlü bir kadın olmalıdır’. Biz çok eski tanışıyoruz ama Sema Hanım’ı yeni yeni tanıdık. Hocamızın hayatındaki yerini, değerini yeni yeni öğrendik. Şahsım, yönetim kurulum adına size çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte eve gitmedi Sema Hanım anlayışla karşıladı. Yeri geldi moraller yerle bir oldu, ailesi arkasında dik durdu. İlk birkaç hafta zordu. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası. Ama hocamızın elinde sihirli değnek yoktu. Ama ne yapacağım dediyse yaptı. İyi ki Fenerbahçe’nin İsmail Kartal gibi bir değeri var.”

İSMAİL KARTAL: BORCUMUZ VAR DEDİM HEPSİ ŞAŞIRDI

Ali Koç’un ardından kürsüye çıkan İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şu ana ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben hayatım boyunca Fenerbahçe’yi ailece çok seviyoruz. Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Kulübümüzün armasının anlamı, göründüğünden, yazılandan çok daha büyüktür. Bu armanın renklerinin tartışmasını yaptığımızda bunun dünyada eşinin benzerinin olmadı bir arma olduğunu anladık, gördük. Çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Göreve geldiğim ilk gün oyuncularımla bir toplantı yaptım. Ben duygularımı karşımdaki insana çok içten ve net şekilde aktaran bir insanım. Hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam. Onlara şunu söyledim. Dedim ki, ‘Bizim bir borcumuz var’. Hepsi şaşırdı.”

“ÖYLE BİR GÜN GELECEK Kİ…”

“Bizim bir borcumuz var ödeyeceğiz, bunun için geldim. Bu borç ödenecek dedim. Durdular ‘Hocam bu borç kimin, kime ödeyeceğiz’ dediler. Taraftarı ve camiayı gösterdim. Öyle bir gün gelecek ki, buraya 50 bin kişi gelecek. İşte bizim futbolcumuz bu, bizim takımımız böyle savaşmalı, böyle mücadele etmeli, ben buraya bunun için geldim, bunu da başaracağız. Bu taraftar sizi hayatınız boyunca unutmayacak dedim. Bunu yarattığımız zaman ikinci yarının şampiyon takımı, en çok maç kazanan takımı olacağız dedim. Çok karakterli oyuncularımız var. Hep beraber çok çalıştık bugünlere geldik. Güzel şekilde sezonu bitirdik. Herkes Fenerbahçe’nin oynadığı futbolu takdir etti. Aldığımız sonuçlar ortada, güzel bir şekilde sezonu kapattık.”

“ALİ KOÇ’UN O SÖZÜ ÇOK ÖNEMLİYDİ”

“Takımımızın bir oyun kültürü var. Taraftarlarımız da bu oyuna alıştı. Yeni gelen hocamızla birlikte birkaç transferle bu takım yeni sezonda Allah’ın izniyle şampiyon olacak. Bu süreçte bana her zaman destek olan Başkan Ali Koç, 17-18 yaşından beri arkadaşız, Samandıra’daki personele, en büyük pay sahibi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Buranın patronu sensin, ne istiyorsan onu yap dedi. Bu önemli bir laftır teknik direktör için. Her alacağın kararda seninle beraberiz dediler. Başkanımın ve yöneticilerimin verdiği yüksek öz güvenle kendimi daha rahat hissettim. Hep birlikte bu başarıyı yakaladık.”

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