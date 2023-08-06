Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın işi zor!

Elinde 30'u aşkın futbolcu topluluğu bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, en büyük sınavını Samandıra'da verecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Yaptığı dokuz transferle kadrosunun şeklini neredeyse baştan aşağıya değiştiren Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kadrosu nasıl olacak?

Bu sorunun yanıtı sadece camianın değil teknik patron İsmail Kartal'ın da en büyük gündemi… Tecrübeli çalıştırıcı, hem hazırlık hem de Konferans Ligi maçlarıyla sezon boyunca kullanacağı kadronun iskeletini kurmaya çalışıyor. Samandıra'dan gelen bilgilere göre ise Kartal ana omurgasını büyük oranda belirledi.

15 EYLÜL’DE BİTİYOR

Sezona 14 yabancı ve 14 yerli futbolcuyla başlamak zorunda olan İsmail Kartal halen daha iki, duruma göre de üç transfer istiyor. Yabancı ön libero ile bir kanat takviyesi gerektiğini belirleyen Kartal, yönetimin alması halinde yabancı bir kaleciye de ‘Hayır' demeyecek.

Kurt hoca, yabancı oyuncu sayısını 14'e indirmeli. Aynı zamanda sahadaki üç yerli oyuncuyu da belirlemeli. Transfer bitimi olan 15 Eylül'e kadar Fenerbahçe'de yeni yolcular çıkması olası…

PİYANGO KİME?

Yabancı sayısı 14'ün üzerine çıktığında bolluk yaşanan santrfor hattında ayrılıklar yaşanabilir. King ile Batshuayi'nin satılması ya da kiralanması olası. Lincoln'ün lisansı ise askıya alınacak gibi gözüküyor.

İsmail Kartal'ın takım iskeletinde bazı oyuncuların yeri garanti. Savunmada Becao ve Djiku, sol bekte Ferdi, orta alanda Zajc, hücumda Tadic ve Syzmanski ile santrforda Dzeko'nun formaları şu an için banko gözüküyor.