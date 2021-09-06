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Fenerbahçe’de istenmeyen Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu

Pereira'nın kararıyla Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, transfer döneminin bitimine az bir süre kala yeni takımını buldu.

Yayınlanma: 11:47 - 06 Eylül 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe’de istenmeyen Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği Caner Erkin çalışmalarını tek başına sürdürmeye devam ediyor.

32 yaşındaki milli futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemi resmen bitiyor. Çaykur Rizespor ile adı anılan ancak anlaşamayan Caner için İstanbul ekibi Karagümrük devreye girdi.

Kulübün sahibi Süleyman Hurma ile tecrübeli sol bek oyuncusunun menajeri Batur Altıparmak görüşme gerçekleştirdi. Taraftarların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı transferde Karagümrük’ün resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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