Fenerbahçe’de isyan: Kupalar kaçtı Ferdi kaçmasın!

Mendil sallanan Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın ardından görünen o ki Fenerbahçe için Avrupa kupalarında da sona gelindi. Bir sezon daha kaybedilirken yeni gündem yıldızı parlayan Ferdi Kadıoğlu’nun takımdaki geleceği.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan elendi, Süper Lig'de de zirve yarışının çok gerisinde. Tutunulan son dal olan Konferans Ligi'nde de tur, Kadıköy'deki 3-2'lik Slavia Prag yenilgisiyle mucizelere kaldı. Sezonun bitimiyle kupa hasretinin 8 yıla çıkacağı sarı-lacivertlilerin tek tesellisi, takımın gelişim sağlayan ve gelecek yıllar adına umut veren genç yıldızları. Bunların başında gelen Ferdi Kadıoğlu ise Fenerbahçe'yle henüz anlaşamadı.

SON TEKLİF 18 MİLYON TL

Taraftarlar, sosyal medyadan “Kupaları kaçırdınız, Ferdi'yi kaçırmayın” diye mesajlar atadursun Fenerbahçe pazarlıkları sürdürüyor. Yönetimin önerdiği son rakam yıllık 18 milyon TL artı başarı bonusları. Buna karşın 22 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa kulüpleri de ilgileniyor.

A Milli Takım'ı seçmesiyle Ferdi'nin değeri, gelecek yıl artacak yerli zorunluluğuyla birlikte iyice yükselecek gibi görünüyor.

SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Ferdi Kadıoğlu'nun bir gol bir asistle tamamladığı Slavia Prag maçının ardından yaptığı yeni kontrat açıklamaları da kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Ferdi'nin “Sözleşme ile ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben de sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerim ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim” şeklindeki ifadeleri, ‘anlaşma ihtimali azalıyor' iddialarını güçlendirdi.