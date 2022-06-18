Fenerbahçe’de Jesus’un iki vazgeçilmez ismi belli oldu

Fenerbahçe'de Jesus'un iki yıldızı şimdiden belli oldu. Portekizli çalıştırıcı, 6 Avrupa kulübünün takibinde olan Güney Koreli stoperin kalmasını istedi. 17 yaşındaki yıldızın oyun zekasına hayran kalan Jesus, Arda’ya forma vermek için takım dizilişi ve oyun planını gözden geçirmeye hazırlanıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, takımla çalışmalara yeni başlasa da ilk kadro planlamalarını yaptı. Portekizli hoca, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Min-Jae Kim'in gönderilmemesini istedi.

Güney Koreli oyuncu için “En iyi stoperim” diyen Jesus'un talebini uygun bulan yönetimin ‘iyileştirilmiş kontrat' teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki, Güney Kore'nin de Dünya Kupası'ndaki performansı, Kim'in değerini artırabilir.

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Jorge Jesus'un diğer gözdesi ise Türk futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından Arda Güler. 17 yaşındaki futbolcusunun oyun zekasına hayran kalan Portekizli hocanın, Arda'yı ilk 11'de oynatmayı planladığı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonuna Lincoln Henrique'yi transfer etse de Jesus'un Arda için diziliş veya sistem değişikliği yapabileceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının teknik ekipteki asistanlarından da Arda'nın gelişimine yardımcı olmalarını istediği belirtildi.

KOMBİNELERE HÜCUM

Fenerbahçe’de kombine biletlerin yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için öncelikli genel satışı başladı. Kombine yenileme merkezi önünde kuyruklar oluştu. Genel satış ise bu sabah başlayacak. Yönetim 35 bin kombine satmayı hedefliyor.