Fenerbahçe’de Joachim Löw’e tam yetki

2024’e kadar kontrat önerilen Joachim Löw’e futbol takımını istediği gibi dizayn etme şansı verilecek. Finansal Fair-Play anlaşmasının bitmesiyle de ciddi bir transfer bütçesi sağlanacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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F.BAHÇE yönetimi, teknik adam bunalımını çözmek için Joachim Löw ismi üzerinde duruyor. Löw, 15 yıl yönettiği Alman Milli Takımı'nın ardından halen boşta. Ali Koç'un 61 yaşındaki teknik adamı ikna etmek için hazırladığı proje de belli oldu. Alman hocaya Ali Koç, başkanlık süresinin sonu olan 2024'e kadar sürecek uzun vadeli bir proje önerdi. Buna göre Löw, futbol takımının tek yetkilisi olacak. Gelecek sezon finansal fair-play anlaşmasının da sona ermesiyle sarı-lacivertliler, hatırı sayılır bir transfer bütçesi de sunacak.

BILIC İSTANBUL’A GELECEK

Yönetim, Löw'den ret gelirse B Planı olarak düşünülen Bilic'e imza attıracak. Hırvat hocanın, yeni yılın ilk haftasında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.