Fenerbahçe’de Joao Pedro imzaya bekleniyor
Fenerbahçe görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı 10 numara Joao Pedro’nun İstanbul'a gelmesini bekliyor.
Fenerbahçe Cagliari'nin 10 numarası Joao Pedro'nun transferini bitirmek için geri sayıma geçti. İtalyan ekibiyle 5 milyon Euro'ya el sıkışan Fenerbahçe yönetimi dün de oyuncunun menajeri Marco Piccioli ile görüştü. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin, sözleşme detayları konusunda Piccioli ile el sıkıştığı ifade ediliyor.
Brezilyalı orta sahanın yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor. Pedro dün oynanan hazırlık maçının kadrosuna da alınmadı.