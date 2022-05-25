Fenerbahçe’de Jorge Jesus ve İsmail Kartal kararı için geri sayım

Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu sahibini bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Ya Jorge Jesus ya da İsmail Kartal' dese de ibre Portekizli teknik adamdan yana duruyor.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe caiması nefesini tuttu, futbol takımının yeni teknik direktörünü bekliyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle haziran ortasında sezonu açacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör son dakika sürprizi yaşanmazsa Jorge Jesus olacak. Başkan Ali Koç, önceki gece katıldığı bir TV programında “Ya Jorge Jesus ya da İsmail Kartal” diyerek seçeneklerin ikiye indiğini duyursa da “Üç kulvarda yarışacak yetenek” vurgusuyla bir anlamda Jorge Jesus'u işaret etti. Portekizli teknik adam bir son dakika sürprizi olmazsa Fenerbahçe'nin başına geçecek.

İsmail Kartal

Artı: Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok iyi tanıması. Düşük maliyeti. Elindeki mevcut kadroyu iyi değerlendirmesi.

Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok iyi tanıması. Düşük maliyeti. Elindeki mevcut kadroyu iyi değerlendirmesi. Eksi: Uluslararası tecrübe, şampiyonluk kazanamaması.

Uluslararası tecrübe, şampiyonluk kazanamaması. Jorge Jesus

Artı: Uluslararası tecrübe ve tanınırlık. IFFHS tarafından iki kez dünyanın en iyi 10 teknik direktör seçildi. Şampiyonluklara alışkın, rekabet seven yapısı. 12 takımda kazandığı 16 kupa.

Uluslararası tecrübe ve tanınırlık. IFFHS tarafından iki kez dünyanın en iyi 10 teknik direktör seçildi. Şampiyonluklara alışkın, rekabet seven yapısı. 12 takımda kazandığı 16 kupa. Eksi: Türkiye'yi hiç tanımaması. Yüksek maliyeti. Kadroya maliyetli transferler yapılmasını isteyebilir.