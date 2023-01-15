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Fenerbahçe’de Jorge Jesus’ten sürpriz kadro!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK deplasmanında derbinin ilk 11'inden 5 değişiklik yaptı.

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Fenerbahçe’de Jorge Jesus’ten sürpriz kadro!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK’ye konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Kalyon Stadı’ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11’e göre 5 değişikliğe gitti.

Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King’i Gaziantep FK önünde ilk 11’e almadı.

Fenerbahçe; Altay Bayındır, Samet Akaydın, Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi, Crespo, Szalai ve Emre Mor ilk 11’iyle sahaya çıktı. (AA)

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