Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un sırrı

Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri İrfan Yirmibeş, Jorge Jesus'tan sonra Fenerbahçe'deki değişimi gözler önüne serdi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus tüm oyuncularla yakından ilgileniyor ve hepsine eşit mesafede yaklaşıyor. Net bir teknik direktör…

Oyuncular hata yaptığında ya da iyi bir şey yaptığında direkt yüzüne söylüyor. Zaman zaman sert uyarılarda bulunuyor. Oyuncuların kendi taktik felsefe ve düşüncelerine uyum sağlaması adına taktik toplantılarda oyuncularıyla toplu ve bireysel konuşmalar yapıyor. Jesus saha dışında da oyuncuların birlikte hareket etmesini istiyor. Oyuncuların bireysel olarak hareket etmesi yasak.

Tüm futbolculardan fitness çalışmalarına, antrenmanlara, toplantı ve yemeklere birlikte gidilmesi, çalışma bittikten ya da yemek yenildikten sonra hep birlikte çıkılması isteniyor.

EN ÖNEM VERDİĞİ KONU…

Portekizli hoca artık tamamen Dinamo Kiev maçına odaklanmış durumda. Fizik kondisyon antrenmanlarının süresi azalırken taktiksel antrenmanların süresi arttı. Jesus, oyunculara taktik çalışmalarda kafasındaki oyun planını ezberletmeye çalışıyor. En önem verdiği konu ise top kayıplarının azaltılması.

JORGE JESUS’UN YILDIZ TAKINTISI YOK

Jesus, farklı bir teknik direktör profili çiziyor. Oyun sistemine uyacak ve aynı zamanda kulübün maddi imkânlarını fazla zorlamayacak oyuncuları transfer ediyor. Portekizli hocanın, yıldız takıntısı yok.