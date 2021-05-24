Fenerbahçe’de Jose Sosa gelişmesi! Başkan Ali Koç çağırdı, tatili yarım bıraktı…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra sarı lacivertli kulüpte sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Emre Belözoğlu ve birkaç futbolcu ile kulüpte görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, Arjantinli futbolcu Jose Sosa’yı da İstanbul’a davet etti. Bodrum’da tatilini sürdüren 35 yaşındaki orta saha, Başkan Koç’un acil çağrısıyla tatilini yarıda bırakıp İstanbul’a geldi.

Başkan Koç’un, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa ile aldığı ücret ve takımdaki geleceği konusunda görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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