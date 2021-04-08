Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe’de Jose Sosa isyanı! ‘Bu adamın değerini anlayamadınız’

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik heyetin Sosa tercihi tartışma konusu oldu. Sarı lacivertli taraftarlar oyuna geç alındığını düşündükleri Sosa için sosyal medyadan tepki gösterdi.

Güncellenme: 22:00, 08/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Jose Sosa isyanı! ‘Bu adamın değerini anlayamadınız’

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ın kazandığı haftada sürpriz yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında puan kaybetti. Öne geçtiği maçta Yeni Malatya ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertlilerde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Jose Sosa oldu.

17.dakikada Enner Valencia’nın kaydettiği golle öne geçen Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı ve 35’te Mustafa Eskihellaç’ın golüne karşılık veremeyince 1 puana razı oldu.

77’DE GUSTAVO’NUN YERİNE OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Emre Belözoğlu’nun ilk 11’de şans vermediği ancak ikinci yarıda hamle olarak oyuna aldığı Sosa sarı lacivertli taraftarlarda gündemin ilk sırasındaydı.

77’inci dakikada Luiz Gustavo’nun yerine oyuna giren Arjantinli yıldızın oyuna daha erken alınması gerektiğini düşünen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sosa’nın oyuna girdikten sonra Fenerbahçe’nin daha etkili bir oyun ortaya koyması ve tehlikeli pozisyonlar bulmasını değerlendiren sarı lacivertli taraftarlar özellikle Twitter’dan teknik heyetin tercihine tepki dile getirdi.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında puan bıraktıFenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında puan bıraktı

Beşiktaş Emre Belözoğlu Euro Fenerbahçe Jose Sosa Luiz Gustavo Malatya Malatyaspor Süper Lig tweet Twitter Valencia
Yayınlanma Tarihi:21:44,