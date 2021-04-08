Fenerbahçe’de Jose Sosa isyanı! ‘Bu adamın değerini anlayamadınız’

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ın kazandığı haftada sürpriz yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında puan kaybetti. Öne geçtiği maçta Yeni Malatya ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertlilerde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Jose Sosa oldu.

17.dakikada Enner Valencia’nın kaydettiği golle öne geçen Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı ve 35’te Mustafa Eskihellaç’ın golüne karşılık veremeyince 1 puana razı oldu.

77’DE GUSTAVO’NUN YERİNE OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Emre Belözoğlu’nun ilk 11’de şans vermediği ancak ikinci yarıda hamle olarak oyuna aldığı Sosa sarı lacivertli taraftarlarda gündemin ilk sırasındaydı.

77’inci dakikada Luiz Gustavo’nun yerine oyuna giren Arjantinli yıldızın oyuna daha erken alınması gerektiğini düşünen Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sosa’nın oyuna girdikten sonra Fenerbahçe’nin daha etkili bir oyun ortaya koyması ve tehlikeli pozisyonlar bulmasını değerlendiren sarı lacivertli taraftarlar özellikle Twitter’dan teknik heyetin tercihine tepki dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında puan bıraktı

kurtar bizi bu girdaptan dicem de.75’de almak ne abi sosa’yı. pic.twitter.com/CyLvbyFKVt — sosa (@m1Oarchive) April 8, 2021

Eşini dostunu oynatmak adına sezonun açık ara en iyi oyuncusu Pelkas’ı yemeye kalkar, Sosa gibi bir parça varken kazma Gustavo da ısrar edip ezberlerin dışına çıkmazsan hak etmediğin o koltukta ancak geçiçi olarak kalırsın çakma efsane emre belözoğlu :D pic.twitter.com/9VUmEahVy1 — Jürgen (@Jurgen_klopp122) April 8, 2021

Sosa bu kalite düşmanlarının içinde nasıl dayanıyor anlamıyorum ayağına 3 top geldi üçüde tehlikeli atak oldu hala Ozan Tufan izliyoruz 75 dakika… pic.twitter.com/ENQGoV7Wz3 — Ceren (@CerenYilmazzz0) April 8, 2021

Sadece 15 dakika abi seni kaç tane pozisyona soktu bu adamın değerini anlayamadınız haftalardır ben sana hakkımı helal ettim Sosa pic.twitter.com/PM3i9mCwbx — sosa (@sosavekiIi) April 8, 2021

3 milyon euro alan 6 numara yedigimiz golde gidip basacak topa , hiç kusura bakmayın arkadaşlar ,kızanlar olacak ama durum bu . Irfan bile eliyle isaret ediyor fofanaya bas diye . Maçtan önce soyledik Gustavo değil sosa diye . Sosa olsa yemezdik şu golü. — Redondo (@RedondoFB) April 8, 2021

Alex’i şampiyonluk maçında 82. Dakikada oyuna alan Aykut, Sosa’yı şampiyonluk maçında 77. Dakikada oyuna alan Emre. Camianın evladı görünümlü, camianın BJK’li ve GS’li düşmanları.. — Yanalist (@_Yanalist) April 8, 2021

Sosa nin banko 11 oynaması gerek şu adamdan nasıl faydalanamazsiniz ya pic.twitter.com/pJvc1TJcYv — Nilay (@pelkas_1_4) April 8, 2021

konyada harika oynamış sosa mhy pelkas üçlüsü varken neden sonraki hafta gustavo oraya koyuldu ? 4141 oynuyorsan gustavo oyun kuramıyor ne alaka ? aldığı pası arka 4’lü ye dağıtıyor mhy ve sosa, gustavo ve ozandan 100 kat daha iyi — atakawn (@atakawn) April 8, 2021