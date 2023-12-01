Fenerbahçe’de Joshua King’in kaderi kendi elinde
Karagümrük maçında aldığı 2 dakikalık süreyle sahalara geri dönen Joshua King, ilk yarı sonuna kadar göstereceği performansla Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.
Joshua King'in geleceğinde devre arasına kadar göstereceği performansı belirleyici olacak.
Tecrübeli kanat, Fenerbahçe'de, performansından daha çok yaşadığı kasık ve adale sakatlıklarıyla gündeme geldi. İsmail Kartal, King'den memnun ancak sık sakatlık yaşaması teknik heyeti düşündürüyor.
Devre arasında kontenjan sorunu da dikkate alındığında King'in takımdan ayrılma ihtimali söz konusu.
Sarı-lacivertliler ilk yarının kalan haftalarında iyi performans sergilerse kanat transferinden vazgeçebilir ve yola Norveçli ile devam edebilir.
King de özel antrenörü eşliğinde kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor.