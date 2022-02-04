Fenerbahçe’de kader ayı şubat

Ligde yarın Başakşehir’i ağırlayacak olan Kanarya, sıkışık fikstürde şampiyonluğu hedeflediği UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da sahaya çıkacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’yi milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler şubat ayında üç kulvarda, 23 günde toplam 7 maça çıkacak. Süper Lig'de yarın oynanacak Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak süreçte Kanarya, kupayı hedeflediği UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda da sahaya çıkacak. Bu maçlar Fenerbahçe'nin beklentilerin uzağında kaldığı sezonun kaderi açısından kritik önem taşıyor.

5 MAÇ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, İstanbul dışına ise sadece iki kez çıkacak. Ligdeki Başakşehir ve Hatay maçlarını evinde oynayacak Kanarya, kupadaki Kayseri mücadelesine de iç sahada çıkacak. Yine ligdeki Kasımpaşa deplasmanı da İstanbul'da oynanacak.

SOL BEK SZALAI

İsmail Kartal'ın ara transferde birinci önceliği olan sol bek hamlesi UEFA listesine yetişmedi. Kadroya yeni sol bek yazamayan sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Novak'ın da UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la oynanacak maçlarda forma giymesi çok zor. İsmail Kartal'ın yapılamayan sol bek transferi nedeniyle mutsuz olduğu ancak kadro içinden bir çözüm üretilebileceğini yönetime ilettiği ifade edildi. Kartal'ın sol bekte asıl mevkii stoper olan Szalai'yi kullanacağı öğrenildi.