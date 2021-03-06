Fenerbahçe’de kadro değişikliği ve liderlik hesabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor karşısında kadroda değişikliğe gidecek. İrfan Can Kahveci, Thiam ve Valencia'ya hazır ol talimatı verdiği öğrenilen Bulut'un bu 3 oyuncuyu ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Ozan Tufan, Samatta yedek kulübesine dönerken sakatlanan Mesut Özil ise kadroda olmayacak. Takımla çalışmalara başlayan Gustavo'nun kadroda olup olmayacağı ise son antrenmandan sonra belli olacak.

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Fenerbahçe 3 puana kitlendi

Antalyaspor berberliğiyle fırsat tepen Fenerbahçe, Konya deplasmanında 3 puandan başka hiçbir sonucu düşünmüyor. Erol Bulut ve ekibi Samandıra'da fazla mesaide bulunarak hem rakip incelemesini yoğunlaştırdı hem de takımı bu maça en iyi şekilde hazırlamanın planlarını yaptı.

Hedef Beşiktaş maçında liderlik

Fenerbahçe, Beşiktaş maçına önündeki iki maçı kazanarak çıkıp Dolmabahçe’de lider olmanın hesabını yapıyor. Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız geçmeyi planlayan sarı-lacivertliler, 31. haftada Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta yenerek liderliğe oturmak istiyor.