Fenerbahçe’de Kasımpaşa’ya karşı Jesussilin!
Son iki maçını kazanan ancak oynan futboldan kendisi de memnun olmayan Jorge Jesus, Kasımpaşa maçında değişikliklere hazırlanıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının yine beğenilen futbolu oynaması adına Süper Lig’de Pazartesi günü oynayacakları Kasımpaşa maçı kadrosunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
İlk neşter Crespo'ya vurulacak, Zajc formayı devralacak. Lincoln'ün sol kanada geçmesi, sol bekin Alioski'ye teslim edilmesi bekleniyor. İrfan Can'ın da kulübeye çekilmesi kesin gibi… Bu bölgede Arda Güler'in ilk 11'de başlaması söz konusu. Ayrıca İsmail Yüksek de bir başka forma adayı.