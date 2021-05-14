Fenerbahçe’de kayıp büyük… Gergin bekleyiş

Süper Lig'de düğüm yarın oynanacak maçlarla çözülecek ve sezonu üçüncü sırada bitirecek takım, Avrupa vizesi için Türkiye Kupası finalinin sonucunu bekleyecek. Mutlu sona ulaşan ekip Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılırken ikinci sırada yer alan takım, en büyük kupada ön eleme oynayacak.

Ligi üçüncü bitiren takımın kaderini ise Türkiye Kupası belirleyecek. Halen lig üçüncüsü olan Fenerbahçe'nin gözü Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaşacağı finalde olacak.

GELİR FARKI BİR HAYLİ BÜYÜK

UEFA'nın yeni statüsüne göre Avrupa Ligi'ne Türkiye'nin kupa şampiyonu katılacak. Beşiktaş'ın kupayı kazanması durumunda Fenerbahçe’nin rotası Avrupa Ligi olacak. Antalyaspor kupayı alırsa Fenerbahçe (Sezonu üçüncü sırada bitirmesi durumunda) UEFA'nın yeni turnuvası olan Konferans Ligi'ne gidecek.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nden uzak kalmak, sarı-lacivertliler için önemli bir gelir kaybı anlamına geliyor. Bu 3 organizasyon arasında büyük gelir farkı bulunuyor.

AVRUPA KUPALARI PARA ÖDÜLLERİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ: Gruplara katılım 15 milyon Euro… Galibiyet 2.7 milyon Euro… Beraberlik 900 bin Euro…

AVRUPA LİGİ: Gruplara katılım 2.92 milyon Euro… Galibiyet 575 bin Euro… Beraberlik 190 bin Euro…

KONFERANS LİGİ: Para ödülleri henüz açıklanmadı. Ancak UEFA'ya yakın kaynaklar, ödüllerin Avrupa Ligi'nden (Toplam 8.5 milyon Euro) az ama bu rakama yakın olacağını ifade ediyor.

SAMATTA BAŞA BELA OLACAK

6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Samatta, büyük sıkıntı yaratıyor. Aston Villa'dan gelen Tanzanyalı forvet, gözden çıkarıldı. Samatta için eski kulübü Genk de devrede… Belçika ekibinin futbol direktörü De Conde ise “Fenerbahçe, zorunlu satın alma maddesine uyacak. Maaşı da yüksek. Bu, işleri zorlaştırıyor” diye konuştu.