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Fenerbahçe’de Kenan Koçak olmadı, ilk aday Bilic!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Kenan Koçak'a, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan onay çıkmayınca ibre diğer hocalara döndü. Adaylar arasında çok sürpriz bir isim de var...

Yayınlanma: 09:19 - 21 Aralık 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe’de Kenan Koçak olmadı, ilk aday Bilic!

Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları başladı. Düşünülen isimlerden, TFF'nin Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ı bırakmaması sonrası ibre yeniden Slaven Bilic'e döndü.

Beşiktaş'ın eski hocası olan Bilic'in ocak ayında Beijing Guoan'dan ayrılması ve Fenerbahçe'yi devralması beklentiler arasında. Sarı-lacivertlilerin listesinde, bir dönem takımı çalıştıran İsmail Kartal da var.

SEEDORF İDDİASI

Afrika kaynaklı haber siteleri Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcu Clarence Seedorf ile görüştüğünü iddia etti. Söz konusu haberlerde, 6 aylık kontrat ve 1 sezonluk uzatma  opsiyonuyla Hollandalı teknik adama teklif gittiği belirtildi. Seedorf, son olarak Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

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