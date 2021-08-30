Fenerbahçe’de Kim Min Jae sakatlandı!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min Jae, Altay karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlandı ve maça devam edemedi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 3. haftasında Altay’a konuk olan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ancak sarı lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Kim Min Jae, mücadelenin ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İkinci yarıda bir korner pozisyonu sırasında havaya sıçrayan Koreli futbolcu, yere indikten sonra kendisini çimlerin üzerine bıraktı. Sağ arka adalesinde zorlanma olan 24 yaşındaki futbolcu sedye ile saha kenarına taşındı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcunun sağ kalfına buz sarılırken, 67. dakikada başarılı futbolcunun yerine Serdar Aziz dahil oldu. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Filip Novak ve Serdar Dursun’un yanı sıra, maçtan önce Mesut Özil de kasığındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.

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