Fenerbahçe’de kritik zirve… Samandıra’da seferberlik

Kadıköy’de Galatasaray'dan sonra Göztepe'ye de yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'la yola devam edip etmeme konusunda kritik bir yol ayrımında olan sarı-lacivertlilerde ilk görüşme Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında gerçekleştirildi. İkilinin zirvesinden Bulut'a son bir şans verilmesi kararı çıktı.

KAZAN YA DA EVE DÖN

Daha sonra Teknik Direktör Erol Bulut'la bir araya gelen Belözoğlu, Trabzonspor maçının camia için önemine dikkat çekti. Görüşmede, iç sahada alınan yenilgileri ve kötü futbol eleştirilerinin bu maçtaki galibiyetle telafi edilebileceği konuşuldu. Belözoğlu yönetimden gelen ‘Futbolcuların tam konsantrasyonu sağlansın' uyarısını da Bulut'a iletti.

Trabzonspor'a kaybedilmesi halinde Bulut'un görevine son verilmesi bekleniyor.

DAUM’DAN İKİNCİ MESAJ

Öte yandan Erol Bulut'un geleceğinin tartışıldığı ortamda sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısı Christoph Daum, bir kez daha İstanbul paylaşımı yaptı. Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir yenilgisi sonrasında eşiyle Sultanahmet Camii önünden bir kare paylaşan 67 yaşındaki Alman çalıştırıcının dün de Ortaköy Camii'sinin önünde çekildikleri fotoğrafı paylaşması Fenerbahçelileri heyecanlandırdı.